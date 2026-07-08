Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Królowie Polski. Konwencja prawda/fałsz, więc zaliczamy maks. przy dwóch błędach
2026-07-08 4:00
Przenieś się w czasy świetności polskiej monarchii! W tym quizie typu prawda/fałsz zweryfikujesz swoją znajomość dziejów naszych królów. Pamiętaj, by nie popełnić więcej niż dwóch błędów, aby test uznać za zaliczony.