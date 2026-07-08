Koniec liczenia każdego grosza czy dalej dieta zupkowa? Wyniki Ekstra Pensji, Mini Lotto i Multi Multi z 8 lipca (08.07.2026)

Zamiast zastanawiać się, czy znowu brać nadgodziny, sprawdź, czy to właśnie dzisiaj uśmiechnął się do ciebie los. Oficjalne wyniki Lotto z 8 lipca 2026 roku obejmujące gry Multi Multi, Mini Lotto, Kaskadę oraz Ekstra Pensję lądują na stole. Wyciągaj kupon z portfela i przekonaj się, czy te kilka szczęśliwych liczb sprawi, że twoja środa przejdzie do historii.

Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.