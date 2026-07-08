Koniec liczenia każdego grosza czy dalej dieta zupkowa? Wyniki Ekstra Pensji, Mini Lotto i Multi Multi z 8 lipca (08.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-08 14:11

Zamiast zastanawiać się, czy znowu brać nadgodziny, sprawdź, czy to właśnie dzisiaj uśmiechnął się do ciebie los. Oficjalne wyniki Lotto z 8 lipca 2026 roku obejmujące gry Multi Multi, Mini Lotto, Kaskadę oraz Ekstra Pensję lądują na stole. Wyciągaj kupon z portfela i przekonaj się, czy te kilka szczęśliwych liczb sprawi, że twoja środa przejdzie do historii.

Kupony Lotto, Mini Lotto i Eurojackpot leżą na polskich banknotach. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 8.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 8, 15, 25, 29, 32, 34, 42, 53, 55, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 79 oraz dodatkowo 25.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 8.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 8.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 8.07.2026

Godzina 14:00: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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