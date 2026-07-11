Koniec z liczeniem groszy czy dalej oszczędne wakacje? Sprawdź wyniki Lotto i Lotto Plus z soboty (11.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-11 14:11

Zamiast planować skromny weekend, sprawdź, czy liczby w dzisiejszych grach nie wyślą cię właśnie na drugi koniec świata. Wyniki Lotto z soboty 11 lipca 2026 roku mogą sprawić, że zakupy w spożywczaku zamienisz na luksusowy butik w Paryżu. Trzymamy kciuki za twoje kupony w Multi Multi, Ekstra Pensji czy Kaskadzie, bo każda wylosowana kula może wywrócić twoją codzienność do góry nogami.

Trzy żółte kule z liczbami 24, 16 i 6 w przezroczystej rurze maszyny losującej. O wynikach Lotto pisze SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca z żółtymi kulkami Lotto, widoczne liczby 24, 16 i 6. Mechanizm losujący kule w przezroczystej tubie, w tle bęben z kolejnymi piłkami. Artykuł na Super Biznes informuje o wynikach losowań, pomagając sprawdzić kupony i dowiedzieć się, czy padła wygrana.

Wyniki Lotto 11.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 11.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 11.07.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 5, 6, 10, 14, 19, 21, 23, 24, 26, 35, 46, 47, 51, 52, 56, 59, 64, 78 oraz dodatkowo 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 11.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 11.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 11.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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