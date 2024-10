Tajemnicza Wioska Gotów na Lubelszczyźnie. Dokonano tam niezwykłego odkrycia

Człowiek umierał na chodniku. Wszyscy widzieli, nikt nie pomógł. Uratowała go policjantka, która szła do sklepu

Ta miejscowość w województwie lubelskim słynie z Wioski Gotów

Masłomęcz to mała wieś w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim zamieszkała przez ok. 300-400 osób. Mimo tak małej społeczności oraz niewielkich rozmiarów terytorialnych wieś znana jest tak naprawdę w całej Polsce! Jak to możliwe?

Wszystko dzięki wspomnianej wcześniej Wiosce Gotów, która od lat robi furorę wśród turystów. Owa osada funkcjonuje od 2014 roku, lecz jej faktyczna historia sięga odległych czasów, gdy owe tereny były zamieszkiwane przez plemiona germańskie.

Historia powstania Wioski Gotów w Masłomęczu

W latach 70. XX wieku studenci archeologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzili badania w Masłomęczu i natrafili na zabytki pochodzące z okresu rzymskiego oraz ślady żyjących tam niegdyś przodków.

Na początku znaleziono m.in. gliniane naczynia czy część drewnianej drogi. Specjaliści nie poprzestali więc na jednym wykopalisku i zaczęli jeszcze dokładniej przeszukiwać owy teren. Efektem prac było odkrycie ponad 530 gockich grobów i gockiej osady. Badacze otrzymali tym samym potwierdzenie, że na terenie Masłomęcza przed laty żyły różne plemiona germańskiego pochodzenia - goci.

Najbardziej powszechnym, najczęściej spotykanym podczas prac wykopaliskowych śladem po obecności dawnych mieszkańców Kotliny Hrubieszowskiej, są fragmenty naczyń glinianych. Na ich podstawie zrekonstruowane zostały najbardziej charakterystyczne formy naczyń: czarki, miski, kubki z uchem. Używane były na co dzień do przygotowywania i przechowywania żywności. Wkładano je także do grobów jako wyposażenie na drogę w zaświaty - czytamy na stronie 3d.wioska-gotow.eu.

Wioska Gotów w Masłomęczu jest atrakcją regionu. Co robić na miejscu?

Wioska Gotów w Masłomęczu to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która co roku w szczególności w okresie wakacyjnym jest chętnie odwiedzana przez turystów. Teraz jednak ze względu na prace prowadzone przy budowie Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego Laboratorium Historiae Gothorum osada pozostaje tymczasowo zamknięta. Na szczęście dla wszystkich zainteresowanych na stronie obiektu dostępny jest wirtualny spacer po skansenie, a dodatkowo w naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie z obiektu, więc zachęcamy do sprawdzenia.