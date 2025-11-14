To imię królowało w PRL-u. W tym roku nazwano tak tylko 4 maluchy

Anastazja Lisowska
2025-11-14 7:19

Są imiona, które kilka dekad temu były najpopularniejszymi w całym kraju, a dziś niemal całkowicie zniknęły z porodówek. Do jednych z nich należy męskie imię, które wywodzi się z prasłowiańskich słów "miecz" oraz "sław", a dosłownie oznacza "sławiącego mieczem". Liczba osób o tym imieniu spada z roku na rok.

W PRL-u to imię było hitem. W tym roku nadano je zaledwie 2 razy

Autor: Freepik.com
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Te to prawdziwe hity!

Imiona to nie tylko słowa, które nadajemy przy narodzinach, to coś znacznie większego. Właśnie one są symbolem danych czasów i odbiciem tradycji czy aktualnych zmian społecznych na świecie. W ostatnich dekadach widać, że lista imion popularnych w Polsce uległa całkowitej rewolucji. Jeszcze 20 lat temu mało którzy rodzice nazywali swoje pociechy imieniem Maja, a dziś to najpopularniejsze z imion w kraju! Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze imiona cieszą się sławą wśród rodziców współcześnie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, gdzie zebraliśmy wszystkie imiona najchętniej nadawane w 2024 roku.

Najpopularniejsze imiona w 2024 r. w  Polsce

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2024 roku
17 zdjęć

Ten męski hit z PRL-u odszedł w zapomnienie

Są jednak imiona, które, choć dekady temu były znane niemalże każdemu, a w szkolnej klasie co druga osoba nazywała się tak samo, to dziś mało kto o nich pamięta. Idealnym tego przykładem może być męskie imię Mieczysław, które w czasach PRL-u biło rekordy nadań, a dziś jest rzadko spotykane na porodówkach.

Obecnie w Polsce mamy 72 381 osób o imieniu Mieczysław, lecz jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl w tym roku do tej pory nadano je tylko 4 pociechom. W 2024 roku natomiast otrzymało je 25 noworodków, a w 2023 19. Co ciekawe, były lata, w których nikt w kraju nie nazwał synów imieniem Mieczysław - mowa o roku 2004 i 2005.  

Imię Mieczysław: pochodzenie i znaczenie

Imię Mieczysław ma słowiańskie korzenie i należy do grupy tzw. imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla dawnych władców i wojowników. Składa się z dwóch elementów:

  • "miecz" – oznaczający broń, symbol odwagi i siły,
  • "sław" (od: sława) – czyli chwałę, uznanie, dobre imię.

Imię oznacza więc dosłownie "tego, który zdobywa sławę mieczem", "kogoś sławnego dzięki mieczowi". Mieczysław symbolizuje odwagę, honor, lojalność i siłę. Niesie w sobie wojowniczy, ale też szlachetny wydźwięk - człowieka, który broni swoich wartości i dąży do sławy poprzez czyn, a nie słowa. Osoby o tym imieniu często uchodzą za konsekwentne, poważne i obowiązkowe.

