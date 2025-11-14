Do 2012 roku nikt nie nazwał tak dziecka. Oznacza osobę zmartwychwstałą

Są imiona, które powracają po latach i choć brzmią archaicznie, to jednak kryją w sobie niezwykłą siłę i znaczenie. W czasach, gdy rodzice coraz częściej szukają dla swoich dzieci imion niepowtarzalnych, pełnych historii i duchowego przekazu, dawne brzmienia zyskują drugie życie. Niektóre z nich przez dziesięciolecia nie pojawiały się w żadnych metrykach, jakby świat o nich całkiem zapomniał. A jednak – co pewien czas – ktoś odkrywa je na nowo, dostrzegając w nich iskrę wyjątkowości. Tak właśnie jest z męskim imieniem, które przez wiele lat nie zostało nadane żadnemu dziecku w Polsce, a jego znaczenie to dosłownie "zmartwychwstały".

To mało znane imię męskie. Brzmi archaicznie, ale ma piękne znaczenie

Nie znajdziesz go na liście najpopularniejszych imion ostatnich lat. Rzadkie, nieco staroświeckie, a jednak pełne uroku. Anastazy, czyli męskie imię o pięknym, głębokim znaczeniu, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza "zmartwychwstały".

Anastazy o imię o greckim pochodzeniu. Wywodzi się od słowa "anástasis", które dosłownie oznacza zmartwychwstanie. Nic dziwnego, że w chrześcijańskiej tradycji było ono szczególnie popularne wśród duchownych, zakonników i świętych. W historii Kościoła znanych jest kilku świętych o tym imieniu – między innymi św. Anastazy I, papież z przełomu IV i V wieku, czy św. Anastazy z Persji, męczennik z VII wieku. Ich życiorysy pełne odwagi i wiary sprawiły, że imię to przez wieki kojarzyło się z duchowością, odwagą i wiernością zasadom.

Anastazy - imię niemal zapomniane

Choć w dawnych wiekach Anastazy był imieniem szanowanym i nierzadkim, w XX wieku zaczęło ono stopniowo znikać z polskich domów i dokumentów. Statystyki pokazują, że przez długie lata niemal nikt nie decydował się, by tak nazwać swoje dziecko. Do 2012 roku w Polsce nie zarejestrowano żadnego nowo narodzonego chłopca o imieniu Anastazy. Dopiero od 2013 r. pojawiły się pierwsze pojedyncze przypadki. Obecnie w Polsce żyje 128 osób noszących imię Anastazy, a w 2024 nadano je 5 noworodkom.

Zdrobnienia imienia Anastazy

Poniżej prezentujemy najczęstsze zdrobnienia od imienia Anastazego:

Anastazek

Nastuś

Nastek

Anas

Nastunio

Natunio.