Tego dnia katolik nie powinien przegapić. 16 listopada ważne święto w kościele

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-14 16:30

Już za chwilę katolików czeka jedno z ważniejszych listopadowych wspomnień, które co roku przyciąga tłumy wiernych. To moment głęboko zakorzeniony w tradycji i emocjach, dlatego warto o nim pamiętać, by nie przegapić nadchodzących uroczystości.

Maryja

i

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News

Zbliża się jedno z najważniejszych wspomnień w kościele katolickim

Już w najbliższych dniach katolicy obchodzić będą jedno z najważniejszych listopadowych wspomnień – Matki Boskiej Ostrobramskiej, nazywanej także Matką Miłosierdzia. To wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla Litwinów, jak i Polaków, którzy od wieków pielgrzymują do Wilna, by oddać hołd Maryi czczonej w Ostrej Bramie. Co roku, szczególnie w połowie listopada, do stolicy Litwy przybywają tysiące wiernych, a wielu z nich pokonuje na kolanach schody prowadzące do świętego wizerunku.

Polecany artykuł:

Kolęda po nowemu. W tym roku ksiądz nie zapuka do drzwi. Wierni muszą wypełnić …

16 listopada - ważna data w kalendarzu katolika

Wspomnienie liturgiczne Matki Boskiej Ostrobramskiej odbywa się 16 listopada. W tym roku dzień ten wypada w niedzielę, co dodatkowo sprzyja udziałowi w uroczystościach. Ikona, która skupia modlitwy wiernych, znajduje się w samym sercu wileńskiej starówki, wewnątrz Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Maryja z Ostrej Bramy czczona jest jako opiekunka Wilna i orędowniczka w najtrudniejszych momentach. Miejscowi od stuleci nazywają ją Matką Miłosierdzia, a jej kult silnie przeniknął również do polskiej tradycji religijnej. Nic więc dziwnego, że niemalże przez cały rok w kaplicy można natknąć się na tłumy wiernych, którzy odmawiają tam różaniec, litanię i tradycyjne modlitwy.

Polecany artykuł:

To też jest grzech, a katolicy o tym zapominają! Kościół ostrzega

Czy 16 listopada trzeba iść do kościoła?

16 listopada nie jest w kościele katolickim dniem obowiązkowym, czyli takim, w którym wierni mają nakaz uczestnictwa we mszy świętej. To zwykły dzień powszedni ze wspomnieniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, dlatego udział w liturgii jest dobrowolny - można pójść do kościoła, jeśli ktoś chce uczcić ten dzień, ale nie ma takiego obowiązku. Nie zapominajmy jednak, że w tym roku 16 listopada to niedziela, więc wierni powinni udać się na mszę.

Święta nakazane 2025

W 2025 roku święta nakazane w kościele katolickim, podczas których wierni mają lub mieli obowiązek uczestniczenia we mszy świętej, to:

  • 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki),
  • 6 stycznia (Objawienie Pańskie),
  • 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),
  • 8 czerwca (Zesłanie Ducha Świętego),
  • 19 czerwca (Boże Ciało),
  • 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP),
  • 1 listopada (Wszystkich Świętych)
  • 25 grudnia (Boże Narodzenie).
Sobotni test z ortografii. Nie musisz chodzić do kościoła, ale te słowa powinieneś znać!
Pytanie 1 z 15
Mieni się kolorami, pięknie przepuszcza światło i jest charakterystycznym elementem niemal każdej świątyni
Witraż
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŚCIÓŁ