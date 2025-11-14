Tego dnia katolik nie powinien przegapić. 16 listopada ważne święto w kościele

Zbliża się jedno z najważniejszych wspomnień w kościele katolickim

Już w najbliższych dniach katolicy obchodzić będą jedno z najważniejszych listopadowych wspomnień – Matki Boskiej Ostrobramskiej, nazywanej także Matką Miłosierdzia. To wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla Litwinów, jak i Polaków, którzy od wieków pielgrzymują do Wilna, by oddać hołd Maryi czczonej w Ostrej Bramie. Co roku, szczególnie w połowie listopada, do stolicy Litwy przybywają tysiące wiernych, a wielu z nich pokonuje na kolanach schody prowadzące do świętego wizerunku.

16 listopada - ważna data w kalendarzu katolika

Wspomnienie liturgiczne Matki Boskiej Ostrobramskiej odbywa się 16 listopada. W tym roku dzień ten wypada w niedzielę, co dodatkowo sprzyja udziałowi w uroczystościach. Ikona, która skupia modlitwy wiernych, znajduje się w samym sercu wileńskiej starówki, wewnątrz Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Maryja z Ostrej Bramy czczona jest jako opiekunka Wilna i orędowniczka w najtrudniejszych momentach. Miejscowi od stuleci nazywają ją Matką Miłosierdzia, a jej kult silnie przeniknął również do polskiej tradycji religijnej. Nic więc dziwnego, że niemalże przez cały rok w kaplicy można natknąć się na tłumy wiernych, którzy odmawiają tam różaniec, litanię i tradycyjne modlitwy.

Czy 16 listopada trzeba iść do kościoła?

16 listopada nie jest w kościele katolickim dniem obowiązkowym, czyli takim, w którym wierni mają nakaz uczestnictwa we mszy świętej. To zwykły dzień powszedni ze wspomnieniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, dlatego udział w liturgii jest dobrowolny - można pójść do kościoła, jeśli ktoś chce uczcić ten dzień, ale nie ma takiego obowiązku. Nie zapominajmy jednak, że w tym roku 16 listopada to niedziela, więc wierni powinni udać się na mszę.

Święta nakazane 2025

W 2025 roku święta nakazane w kościele katolickim, podczas których wierni mają lub mieli obowiązek uczestniczenia we mszy świętej, to:

1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki),

6 stycznia (Objawienie Pańskie),

20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

8 czerwca (Zesłanie Ducha Świętego),

19 czerwca (Boże Ciało),

15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP),

1 listopada (Wszystkich Świętych)

25 grudnia (Boże Narodzenie).