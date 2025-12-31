Biedronka - godziny otwarcia w Sylwestra. Do której otwarta jest Biedronka i Lidl 31 grudnia?

Lidl, Biedronka - godziny otwarcia 31 grudnia 2025. Do której są czynne sklepy w Sylwestra?

Sylwester to dzień pełen pośpiechu i ostatnich przygotowań. Od wyboru kreacji, przez gotowanie, aż po planowanie zabawy – lista zadań jest długa. Nic więc dziwnego, że często zdarza nam się zapomnieć o drobiazgach, które nagle okazują się niezbędne. Dobra wiadomość jest taka, że większość supermarketów i dyskontów otwiera swoje drzwi na dłużej, aby każdy mógł skompletować wszystko, co potrzebne na huczne powitanie Nowego Roku. Jednak pamiętaj, że godziny otwarcia sklepów 31 grudnia mogą się różnić w zależności od sieci, a nawet od konkretnej lokalizacji sklepu. Warto więc wcześniej sprawdzić szczegóły, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Do której otwarte są poszczególne sieci sklepów?

Dla milionów Polaków Lidl i Biedronka to podstawowe miejsca codziennych zakupów, a w Sylwestra ich popularność tylko rośnie. Obie sieci, znane z szerokiego asortymentu i atrakcyjnych cen, przygotowały specjalne godziny otwarcia, aby umożliwić klientom spokojne uzupełnienie zapasów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz świeżych warzyw na sałatkę, napojów na toast, czy ostatnich przekąsek – te dyskonty z pewnością będą dostępne przez znaczną część dnia. Warto jednak mieć na uwadze, że im później, tym większe kolejki i mniejszy wybór, dlatego planowanie zakupów z wyprzedzeniem to zawsze dobry pomysł.

Nie tylko Lidl i Biedronka dostosowują się do sylwestrowych zwyczajów. Inne sieci handlowe, takie jak Kaufland, Rossmann, Netto czy Auchan, również mają swoje plany na 31 grudnia. Zaskakujące jest to, jak bardzo mogą się różnić godziny otwarcia poszczególnych placówek. Niektóre sklepy zamkną swoje podwoje stosunkowo wcześnie, inne zaś pozwolą na zakupy niemal do późnego wieczora. Pamiętaj, że im bliżej godziny zamknięcia, tym większe prawdopodobieństwo, że zabraknie niektórych produktów, a kasjerzy będą mieli pełne ręce roboty.

Oto szczegółowe godziny otwarcia wybranych sieci handlowych w Sylwestra 2025:

Godziny otwarcia Biedronka 31 grudnia: wszystkie sklepy sieci Biedronka będą czynne do godziny 21:00.

Godziny otwarcia Lidl 31 grudnia: wszystkie sklepy tej sieci będą czynne maksymalnie do godziny 20:00.

Godziny otwarcia Netto 31 grudnia: zakupy będzie można zrobić do godziny 19:00.

Godziny otwarcia Rossmann 31 grudnia: drogerie Rossmann będą otwarte do godziny 17:00.

Godziny otwarcia Kaufland 31 grudnia: zakupy zrobimy do godziny 18:00.

Godziny otwarcia Carrefour 31 grudnia: zakupy w Sylwestra zrobimy do godziny 18:00.

Godziny otwarcia Auchan 31 grudnia: sklepy Auchan będą otwarte do godziny 23:00.

Ważne daty po Sylwestrze: kiedy sklepy będą nieczynne?

Po szaleństwie sylwestrowych przygotowań i powitaniu Nowego Roku nadejdzie czas na zasłużony odpoczynek. Pamiętaj, że 1 stycznia (Nowy Rok) oraz 6 stycznia (Święto Trzech Króli) to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że zdecydowana większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem mogą być jedynie małe, osiedlowe sklepy, w których za ladą stanie właściciel, lub stacje benzynowe. Warto więc zrobić większe zapasy już w Sylwestra, aby uniknąć konieczności poszukiwania otwartego sklepu w dni świąteczne. Dobre planowanie to klucz do udanego i spokojnego początku Nowego Roku!