Ten europejski kurort zachwyca zimą. Znajdziesz tu jezioro o temperaturze 36 stopni

Jezioro Hévíz to geotermalny raj na Węgrzech

Na zachodzie Węgier mieści się fascynujące jezioro, którego woda przez okrągły rok utrzymuje bardzo wysoką temperaturę. Mowa o jeziorze Hévíz, położonym w pobliżu słynnego Balatonu, który w czasach PRL-u uchodził za luksusowe miejsce wypoczynku.

Zbiornik w Hévíz zajmuje obszar około 4,4 hektara i kryje w sobie niezwykłe właściwości. Woda pochodzi z podziemnych źródeł zlokalizowanych w jaskini na głębokości niemal 40 metrów. Co istotne, całkowita wymiana wody w jeziorze następuje w ciągu zaledwie 72 godzin, gwarantując jej czystość i bogactwo składników mineralnych.

Największym fenomenem pozostaje jednak temperatura. W miesiącach letnich woda nagrzewa się do 33-36°C, natomiast zimą nie ochładza się poniżej 24-26°C. Dzięki temu turyści mogą zażywać kąpieli o każdej porze roku, a w zimowe dni nad powierzchnią wody unosi się malownicza, gęsta mgła.

Lecznicza moc natury w Hévíz

Węgierskie Hévíz od stuleci słynie jako popularne uzdrowisko. Już w XVIII wieku zorientowano się, jak cenne właściwości ma tamtejsza woda, w której znajduje się mnóstwo siarki, wapnia i magnezu. Dodatkowym atutem jest dno jeziora pokryte warstwą torfu, która potęguje efekty lecznicze.

Egzotyka w sercu Europy. Lotosy w jeziorze Hévíz

Wyjątkowy urok temu miejscu nadają różowe lotosy kwitnące bezpośrednio na tafli wody. Zostały one sprowadzone z Indii w XIX stuleciu i do czasów obecnych stanowią niekwestionowany symbol węgierskiego zakątka. W zestawieniu z parującą, ciepłą wodą tworzą pejzaż przypominający kraje tropikalne.

Raj dla kuracjuszy i turystów w Hévíz

Współcześnie Hévíz funkcjonuje jako świetnie wyposażony kurort, w którym goście mają do dyspozycji liczne sanatoria, obiekty hotelowe oraz kompleksy wellness. Przybywają tu nie tylko pacjenci liczący na poprawę swojego stanu zdrowia, ale też turyści pragnący wypocząć w niecodziennej scenerii.