Te części Polski są zagrożone pożarami. Pokazano mapę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał, gdzie zagrożenie pożarowe jest teraz największe. Lubelszczyzna musi uważać!

Niedawne ogromne pożary lasów na Mazowszu i na Lubelszczyźnie pokazały, jak groźny jest to żywioł. Niestety, mimo deszczowej pierwszej połowy czerwca w niektórych częściach Polski zagrożenie pożarowe w lasach znów się pojawiło. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował dziś w mediach społecznościowych mapkę, na której wszystko widać jak na dłoni. Okazuje się, że to na Lubelszczyźnie jest obecnie najwięcej miejsc, w których szansa na niszczycielski pożar w lesie jest niestety największa. Niebezpiecznie jest też w części Mazowsza sąsiadującej z woj. lubelskim. Mniejsze zaznaczone na pomarańczowo obszary (zagrożenie wysokie) są też w niektórych punktach Podkarpacia, kujawsko-pomorskiego czy łódzkiego. Warto zaznaczyć, że w żadnym miejscu Polski zagrożenia pożarowego nie określa się obecnie jako ekstremalnego ani bardzo wysokiego, w przeważającej części kraju jest niskie lub bardzo niskie, a w centralnej części Polski przeważnie średnie.

Uważaj, gdzie parkujesz, nie wyrzucaj niedopałków na ziemię, nie rozpalaj ognisk poza wyznaczonymi, bezpiecznymi miejscami

Co robić, żeby nieświadomie nie wywołać nieszczęścia? Synoptycy z IMGW radzą: "Wysoka temperatura, silne nasłonecznienie oraz przesuszenie ściółki sprawiają, że nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do szybkiego rozwoju pożaru.

Pamiętajmy:🚭 nie wyrzucaj niedopałków,🔥 nie rozpalaj ognia poza wyznaczonymi miejscami,🚗 nie parkuj samochodu na suchej trawie,📞 zauważony pożar zgłoś pod numer 112.

Lasy są szczególnie narażone na skutki długotrwałych okresów gorącej i suchej pogody. Zachowajmy ostrożność podczas wypoczynku na terenach leśnych".

Sonda Czy wiesz jak się zachować w przypadku pożaru? Tak Nie

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