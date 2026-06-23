Kobiety poszukiwane listami gończymi. KWP w Lublinie publikuje dane

vera
2026-06-23 13:27

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie poszukuje osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Służby udostępniają w sieci zdjęcia i dane ściganych, prosząc obywateli o wsparcie w ich namierzeniu i ujęciu.

Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie można znaleźć wizerunki i dane osób poszukiwanych listami gończymi. Wśród nich znajdują się nie tylko Polacy, ale także liczni cudzoziemcy, którzy są ścigani przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Publikacja danych ma pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych. Policja przypomina, że na portalu umieszczane są wyłącznie informacje o osobach, wobec których sądy lub prokuratury wyraziły zgodę na upublicznienie listu gończego. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat poszukiwanych, o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Czytaj też: 14-latek zabił macochę, ranił brata. Chciał urządzić masową rzeź

Trzy kobiety o różnym pochodzeniu etnicznym, poszukiwane listami gończymi przez lubelską policję, w ujęciach portretowych. Zdjęcie ilustruje artykuł o osobach ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, o których możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Galeria zdjęć 21
Pokój Zbrodni - Łukasz Litewka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANE KOBIETY
KOBIETY POSZUKIWANE PRZEZ POLICJĘ,