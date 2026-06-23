Kobiety poszukiwane listami gończymi. KWP w Lublinie publikuje dane

Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie można znaleźć wizerunki i dane osób poszukiwanych listami gończymi. Wśród nich znajdują się nie tylko Polacy, ale także liczni cudzoziemcy, którzy są ścigani przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Publikacja danych ma pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych. Policja przypomina, że na portalu umieszczane są wyłącznie informacje o osobach, wobec których sądy lub prokuratury wyraziły zgodę na upublicznienie listu gończego. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat poszukiwanych, o kontakt z najbliższą jednostką policji.

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