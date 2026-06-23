Wyniki LOTTO 23.06.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-23 13:30

Wyniki Lotto dzisiaj 23 czerwca 2026 roku to zestawienie liczb, na które czekają gracze liczący na rozbicie kumulacji i wielkie wygrane. Publikujemy oficjalne numery wylosowane w Lotto, Lotto Plus, EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Sprawdź swoje kupony i dowiedz się natychmiast, czy dzisiejsze losowania przyniosły Ci fortunę.

Dwa kupony Lotto i Eurojackpot, częściowo widoczne na drewnianym tle, z widocznymi wynikami Chybił trafił. Ten obrazek ilustruje tematykę losowań i szansy na wygraną, o której możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Dwa kupony Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym stole, symbolizujące nadzieje na wygraną w grach losowych, których wyniki można sprawdzić na portalu Super Biznes. Kupony częściowo się pokrywają, prezentując numery i daty losowań.

Wyniki Lotto 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 23.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 23.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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