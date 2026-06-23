Kto dziś otwiera szampana, a kto dalej musi słuchać szefa? Wyniki Lotto, EuroJackpot i Mini Lotto z 23.06.2026

Redakcja se.pl
2026-06-23 14:09

Dzisiejsze wyniki Lotto z wtorku 23 czerwca 2026 roku mogą sprawić, że twoje plany na wakacje nagle staną się znacznie bardziej luksusowe. Zamiast zastanawiać się, czy starczy do pierwszego, sprawdź, czy liczby w Lotto, EuroJackpot i Multi Multi wytypowały cię do nowej roli milionera. Przekonaj się, czy te konkretne zestawy cyfr to twój bilet do wolności finansowej i rzucenia papierami na biurko jeszcze przed środowym południem.

Okrągła, podświetlana reklama Totalizatora Sportowego z logiem Lotto i dwiema gwiazdami, umieszczona na starej elewacji budynku, symbolizuje nadzieję na wygraną w losowaniach. O najnowszych wynikach lotto i Eurojackpot przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 23.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 9, 11, 13, 20, 27, 30, 31, 33, 46, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 76, 77 oraz dodatkowo 33.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 23.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 23.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

GraDni losowańGodzina losowania
Lottowtorek, czwartek, sobota22:00
Lotto Pluswtorek, czwartek, sobota22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multicodziennie (pon.–niedz.)14:00 i 22:00
Mini Lottocodziennie (pon.–niedz.)22:00
Kaskadacodziennie (pon.–niedz.)14:00 i 22:00
Ekstra Pensjacodziennie (pon.–niedz.)22:00
Ekstra Premiacodziennie (pon.–niedz.)22:00
Eurojackpotwtorek, piątekok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Kenocodziennie (pon.–niedz.)co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600codziennie (pon.–niedz.)co 4 minuty 6:36–23:52
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