Targi Vivelo w Lublinie. Tłumy fanów w kolejkach do ulubionych autorów książek

Na Targi Książki i Mediów VIVELO przybyły tłumy. „Jest fantastycznie”, a to dopiero pierwszy dzień!

Targi Książki i Mediów Vivelo w Lublinie

W Lublinie trwają Targi Książki i Mediów Vivelo. Po sobotnim, pełnym wrażeń dniu, nie mniej atrakcji czeka na fanów książek w niedzielę, 8 września. Tereny wystawiennicze, gdzie odbywa się impreza, już od godz. 10 opanowane są przez miłośników literatury, którzy mogą wybierać w dziesiątkach eventów, zarówno na scenie głównej, jak również wśród wydarzeń towarzyszących.

- Przyjechaliśmy z Siedlec, przede wszystkim na spotkanie z autorką, po podpis – powiedziała nam para, którą spotkaliśmy w kolejce do Aleksandry Negrońskiej. - Pewnie przejdziemy się i kupimy parę książek. No i fajnie spotkać się z innymi - dodali młodzi ludzie.

Wśród fanów literatury nie brakuje osób, które cyklicznie odwiedzają targi Vivelo.

Na Vivelo byliśmy już w Warszawie i bardzo lubimy te targi po prostu

– powiedział nam jednak kobiet, a towarzyszący jej mężczyzna dodał: - Tragi to nie są tylko spotkania z autorami, ale jest dużo stoisk i można sobie coś fajnego kupić.

Podobne słowa padają z ust wielu fanów literatury. Przybyli oni do Lublina z różnych zakątków Polski by spotkać się z autorami swoich ulubionych pozycji, zdobyć ich autograf, a także kupić nową książkę do kolekcji.

Co się robi na spotkaniu z ulubionym autorem? - Podpisuje się książkę, robi się zdjęcie, można pogadać, dać prezent też. Jest takie fajne poznanie, można zapytać o różnych bohaterów, czy dobrze sobie ich wyobrażamy - tłumaczy jedna z fanek.

Moc atrakcji w II dzień targów

Na niedzielę organizatorzy również przygotowali masę atrakcji. Wśród nich są spotkania m.in. z Mariuszem Szczygłem, wybitnym reportażystą, autorem wielu bestsellerowych książek o Czechach, laureatem Nagrody Literackiej „Nike”.

Wiele osób z pewnością przyjechało do Lublina na spotkanie z Katarzyną Miller, polską psycholożką, autorką i współautorką wielu bestsellerowych poradników, m.in. „Chcę być kochana tak jak chcę" czy „Nie bój się życia”.

W programie znalazły się również spotykania choćby z Przemkiem Corso, autora biografii Rahima czy Grubsona, pisarzem historycznym Sławomirem Koprem czy dziennikarzem muzycznym Markiem Sierockim.

Targi Książki i Mediów VIVELO - Sobota na Targach w Lublinie