TŁUMY NA TARGACH VIVELO

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 w Lublinie. Tak wyglądał pierwszy dzień. Polacy uwielbiają czytać!

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 w Lublinie przyciągnęły tłumy! To najlepszy dowód na to, że Polacy uwielbiają czytać. I to nie tylko ci starsi. W kolejkach do stoisk ustawiły się gromady młodych osób. - Nie ukrywam, że z lekką zazdrością patrzyłem na te kolejki młodych ludzi, którzy lubią czytać, poznać książki - mówił prezes zarządu Targów Lublin Robert Głowacki podczas pierwszego dnia Targów VIVELO w Lublinie.