Wielkie święto książki! Spotkaj słynnych autorów i autorki. Już w ten weekend Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 w Lublinie

Targi Książki i Mediów 2024 w Lublinie

Targi Książki i Mediów VIVELO w Lublinie odbędą się już w najbliższy weekend. Hale Targów Lublin zapełnią się pisarzami, autorami i czytelnikami, którzy razem wezmą udział w licznych panelach i warsztatach pod hasłem #ŁączyNasKsiążka. Przestrzeń Targów VIVELO zostanie podzielona na strefy tematyczne.

W strefie Kryminalnej fani mrocznych historii spotkają się z Magdaleną Majcher, Bartoszem Wojsą, Przemysławem Piotrowskim, Robertem Jasiakiem, Vincentem V. Severskim, Marcinem Falińskim, Julią Łapińską oraz Patrykiem Jurkiem i Krzysztofem A. Zajasem.

Także entuzjaści pozycji psychologicznych znajdą coś dla siebie. Gośćmi Targów Książki i Mediów VIVELO w Lublinie będą eksperci psychologii oraz autorzy książek z jej zakresu. Znajdzie się wśród nich najsłynniejsza polska psycholożka, Katarzyna Miller. Nie zabraknie też Marcina Matycha (dr Nerwica), Tatiany Mindewicz-Puacz, Katarzyny Kucewicz, Anety Korycińskiej i Klaudii Latosik. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kup bilet na Targi VIVELO w Lublinie

Targi VIVELO. Atrakcje nie tylko dla dorosłych i wspólne czytanie

I najmłodsi nie będą się nudzić. W strefie dziecko podczas spotkań autografowych mogą porozmawiać z Panem Buźką, słynnym iluzjonistą i magikiem, który na platformie TikTok zgromadził 1,2 mln obserwujących.

W sobotę 7 września w Lublinie na Scenie Głównej Targów VIVELO odbędzie się akcja Narodowe Czytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego, w które zaangażowany jest znany i uwielbiany Marek Sierocki. Później obchodząca w tym roku 25-lecie fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom zaprosi na czytanie "Lokomotywy" Juliana Tuwima.

Bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany będzie do szerokiej publiczności – zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej. Program każdej ze stref do sprawdzenia pod tym linkiem: https://vivelo2024lublin.exposupport.pl/program-strefy.

Krzysztof Cugowski na Targach Książki i Mediów VIVELO w Lublinie

Krzysztof Cugowski - Honorowy Obywatel Miasta Lublin - podczas Targów Książki i Mediów VIVELO porozmawia z dziennikarzem Markiem Sierockim o swoim życiu. Wywiad rzeka "Śpiewanie mnie nie męczy" to opowieść o dzieciństwie i nieznanych dotąd faktach z życia słynnego muzyka.