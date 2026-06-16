Takie wiadomości dostawał Skrepetski przed zabójstwem. "Sześciosekundowa operacja, szykuj się"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 9.30- 9.50 na chodniku przy Królowej Jadwigi - to jedna z ulic osiedla położonego nieopodal bialskiego szpitala i centrum handlowego, właściwie przy samej obwodnicy miasta. - Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały, a następnie jeszcze dwa do leżącego mężczyzny - informuje prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej. Jak ustaliliśmy zabójca zrobił to z tzw. przyłożenia, przytykając lufę pistoletu kalibru 9 milimetrów do głowy leżącego na brzuchu na trawniku Rosjanina. Następnie uciekł, najpewniej potem zmieniając ubranie. Niedługo potem policjanci zatrzymali dwóch Białorusinów - 33-latek i 37-latek mogą mieć związek ze sprawą, są przesłuchiwani, nie usłyszeli jednak zarzutów.

- To mogą być pomocnicy, bezpośredni sprawca to nie jest - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Śledczy oficjalnie przyznają, że znają przeszłość Rosjanina i jego działalność artystyczną stojącą w oficjalnej kontrze do kremlowskiego reżimu - może to być powodem zbrodni. Rosjaninowi grożono dosłownie na kilka godzin przed śmiercią.

- Po wojnie Kadyrow osobiście zgwałci cię na rozkaz Putina. Ciebie znaleźć, to sześciosekundowa operacja (termin rosyjski określający błyskawiczną akcję, np. antyterrorystów). Także tak, szykuj się - pisał mu na Telegramie internauta.

Ale - jak podkreślają policjanci, to jest tylko jedna z hipotez śledztwa.

Kuzuwkow albo Skrepetski trafił do Polski w 2021 roku, kiedy to jego działalność ośmieszająca i krytykująca nie tylko Wołodymyra Putina, ale i przywódcę Czeczenii Razmana Kadyrowa była nie do przełknięcia dla rządzących Rosją. Wcześniej mieszkał w pobliżu Niżnego Nowogrodu, a pochodził z Kaukazu, z czego był dumny.

Od wtorku działa specjalna grupa śledcza zajmująca się morderstwem. - Policyjne czynności skupiają się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej zbrodni - wyjaśniają policjanci.

Czytaj też: Obława po zabójstwie Simona Skrepeckiego. Służby publikują ważny apel do mieszkańców

W ich ustaleniu pomocne mogą okazać się relacje świadków i nagrania pochodzące z samochodowych rejestratorów jazdy. Dlatego prosimy wszystkie osoby, które wczoraj w godzinach 08.30 – 10.30 w obszarze ulic Królowej Jadwigi, Terebelska, Sitnicka, Grunwaldzka w Białej Podlaskiej, a także drogą krajową numer 2 od ulicy Sitnickiej do ulicy Terebelskiej poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery, o ich udostępnienie funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Nagrania z rejestratorów jazdy można również wysyłać bezpośrednio na adresy mailowe: [email protected] oraz dyż[email protected]

Ponadto, osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej Policja Bialska pod numerem 47 814-12-10.

14

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, trwa obława na sprawcę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.