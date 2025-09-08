W niedzielę (7.09) przed godz. 22 dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu w miejscowości Polatycze szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego - poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Szczątki znaleziono w miejscowości Polatycze w polu kukurydzy.

O zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby. Powiadomiliśmy również Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej. - Zabezpieczamy miejsce ujawnienia obiektu. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń - przekazali policjanci.

To kolejny obiekt, który w ostatnim czasie spadł na terytorium Polski. W sobotę (6.09) na polu w miejscowości Majdan-Sielec w woj. lubelskim znaleziono szczątki drona. Z kolei 20 sierpnia w nocy, na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim (woj. lubelskie) spadł dron, który eksplodował.