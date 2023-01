Tajemnicza śmierć 64-latka. Ciało znaleziono w rzece

Mężczyzna zaginął kilka dni temu. Nie wiadomo w jakim kierunku poszedł, nie kontaktował się również z rodziną. Policjanci zgłoszenie o zaginięciu 64-latka otrzymali w środę, 25 stycznia, a dziś nad ranem znaleziono zwłoki zaginionego. Według wstępnych ustaleń, do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. - Policjanci odnaleźli zwłoki 64-latka w rzece na terenie gminy Żółkiewka. Czynności na miejscu wykonywane są z udziałem prokuratora - czytamy na stronie internetowej policji w Krasnymstawie.

Dramatyczne poszukiwania w Wiśle. Służby wyłowiły topielca pod Nowym Dworem Mazowieckim