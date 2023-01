Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Nowe fakty wstrząsają

Do tragedii doszło 30 grudnia. Dorota P. spacerowała wraz ze swoim 10-letnim synkiem nad Wieprzem. W pewnym momencie, kiedy chłopiec podszedł bliżej brzegu, osunęła się pod nim ziemia i wpadł on do wody. Matka Dominika natychmiast skoczyła do rzeki i próbowała go ratować. Ostatecznie chłopca udało się wyciągnąć na brzeg, dzięki pomocy jednego ze świadków, ale kobieta zaginęła. Jej syn w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł następnego dnia. Tymczasem policjanci oraz strażacy od dnia feralnego wypadku, poszukują ciała kobiety. Z najnowszych informacji wynika, że do akcji służb przyłączyło się również wojsko. - Nasze działania nastawione są na odnalezienie ciała kobiety, więc będziemy szukać do skutku - przekazała TVN24 sierżant Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji. Jak dodała funkcjonariuszka, poszukiwania kobiety wkrótce zostaną rozszerzone o kolejne powiaty - rycki oraz puławski.

Tragedia w kopalni żwiru na Podlasiu. Utonął operator pływającej koparki