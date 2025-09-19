Szczątki rakiety znalezione na Lubelszczyźnie! Żandarmeria Wojskowa potwierdza

- W miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki rakiety.
- Na miejscu pracują służby Żandarmerii Wojskowej.
- Odnaleziony obiekt to najprawdopodobniej polska rakieta użyta do zestrzelenia drona.
Szczątki rakiety odnalezione na Lubelszczyźnie. Żandarmeria Wojskowa potwierdza
Jak poinformował rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, mjr Damian Stanula, szczątki rakiety spadły na pole, z dala od zabudowań. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. - Szczątki rakiety spadły na pole, teren niezamieszkany, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało – powiedział PAP mjr Stanula.
Żandarmeria Wojskowa prowadziła poszukiwania szczątków rakiety, która prawdopodobnie została użyta do zestrzelenia drona w Choinach (gmina Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie). Poszukiwania trwały w nocy z czwartku na piątek (18/19 września).
Śledztwo w toku – prokuratura wyjaśni sprawę
Mjr Stanula przekazał, że szczątki na miejscu upadku rakiety zbiera Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału ŻW w Lublinie. W akcji uczestniczą także pirotechnicy z lubelskiej policji. Prowadzone są oględziny i czynności procesowe. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.
- Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki rakiety, najprawdopodobniej polskiej. Jest to przedmiotem oględzin i badań – dodał rzecznik lubelskiej ŻW.
W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomiono procedury obronne, a drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy raz w historii, kiedy Siły Powietrzne użyły uzbrojenia w przestrzeni powietrznej kraju.