Szczątki rakiety znalezione na Lubelszczyźnie! Żandarmeria Wojskowa potwierdza

W miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki rakiety.

Na miejscu pracują służby Żandarmerii Wojskowej.

Odnaleziony obiekt to najprawdopodobniej polska rakieta użyta do zestrzelenia drona.

Szczątki rakiety odnalezione na Lubelszczyźnie. Żandarmeria Wojskowa potwierdza

Jak poinformował rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, mjr Damian Stanula, szczątki rakiety spadły na pole, z dala od zabudowań. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. - Szczątki rakiety spadły na pole, teren niezamieszkany, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało – powiedział PAP mjr Stanula.

Żandarmeria Wojskowa prowadziła poszukiwania szczątków rakiety, która prawdopodobnie została użyta do zestrzelenia drona w Choinach (gmina Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie). Poszukiwania trwały w nocy z czwartku na piątek (18/19 września).

Śledztwo w toku – prokuratura wyjaśni sprawę

Mjr Stanula przekazał, że szczątki na miejscu upadku rakiety zbiera Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału ŻW w Lublinie. W akcji uczestniczą także pirotechnicy z lubelskiej policji. Prowadzone są oględziny i czynności procesowe. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych.

- Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki rakiety, najprawdopodobniej polskiej. Jest to przedmiotem oględzin i badań – dodał rzecznik lubelskiej ŻW.

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomiono procedury obronne, a drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy raz w historii, kiedy Siły Powietrzne użyły uzbrojenia w przestrzeni powietrznej kraju.

Gen. Szkutnik: Żelazna Brama25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.