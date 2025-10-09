Syreny alarmowe przy granicy z Ukrainą. Co się dzieje w Chełmie 09.10.2025?

Sebastian Chrostowski
2025-10-09 9:06

W czwartek (9 października) rano w Chełmie (woj. lubelskie) uruchomione zostaną syreny alarmowe. Może to się wydawać niepokojące, szczególnie dla mieszkańców miasta, oddalonego nieco ponad 20 km od granicy z Ukrainą. Czy rzeczywiście syreny alarmowe w Chełmie są powodem do obaw? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Syreny alarmowe przy granicy z Ukrainą. Co się dzieje w Chełmie 09.10.2025?

Autor: Shutterstock
Syreny alarmowe w Chełmie 9.10.2025. Co się dzieje?

Urząd Miasta Chełm przekazał ważną informację mieszkańcom. W czwartek (9 października) od godz. 9 na terenie Miasta Chełm będą uruchamiane syreny alarmowe. Władze miasta proszą o zachowanie spokoju, ponieważ włączenie syren ma na celu wyłącznie sprawdzenie działania system powiadamiania alarmowego mieszkańców Chełma.

Dźwięk syren alarmowych może zaniepokoić mieszkańców o tyle, że Chełm leży nieco ponad 20 km od granicy z Ukrainą i około 40 km od granicy z Białorusią. Urzędnicy z Chełma proszą o przekazanie tej informacji, szczególnie osobom samotnym i starszym, które mają utrudniony dostęp do środków masowego przekazu.

W wielu polskich miastach lub dużych zakładach pracy raz na jakiś czas trwają testy syren alarmowych.

Rodzaje sygnałów alarmowych

Zgodnie z oficjalnym Poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Rząd RP, w Polsce obecnie obowiązują dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

Ogłoszenie alarmu

  • ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
  • potocznie określany jako „wycie syreny”, sygnalizuje wystąpienie zagrożenia (np. atak z powietrza, katastrofa chemiczna, inne poważne zdarzenia).

Odwołanie alarmu

  • ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający 3 minuty
  • oznacza koniec zagrożenia i możliwość powrotu do normalnego trybu życia.

Co oznaczają sygnały syreny?

  • Modulowany dźwięk syreny – zmieniająca się wysokość tonu, przypominająca falujące wycie. Oznacza bezpośrednie zagrożenie i konieczność natychmiastowej reakcji.Ciągły sygnał syreny o jednostajnym tonie – informuje o odwołaniu alarmu, czyli zakończeniu niebezpieczeństwa.

Alarmowe sygnały dźwiękowe i ich znaczenie

Sygnały syren w Polsce są proste i ujednolicone, by uniknąć pomyłek. Obywatele muszą jednak pamiętać, że oprócz syren, informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane także przez:

  • Alert RCB wysyłany na telefony komórkowe,
  • Regionalny System Ostrzegania (RSO) – aplikacja i komunikaty w telewizji,
  • radio i telewizję,
  • megafony służb ratowniczych.
