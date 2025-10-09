Syreny alarmowe przy granicy z Ukrainą. Co się dzieje w Chełmie 09.10.2025?

Syreny alarmowe w Chełmie 9.10.2025. Co się dzieje?
Urząd Miasta Chełm przekazał ważną informację mieszkańcom. W czwartek (9 października) od godz. 9 na terenie Miasta Chełm będą uruchamiane syreny alarmowe. Władze miasta proszą o zachowanie spokoju, ponieważ włączenie syren ma na celu wyłącznie sprawdzenie działania system powiadamiania alarmowego mieszkańców Chełma.
Dźwięk syren alarmowych może zaniepokoić mieszkańców o tyle, że Chełm leży nieco ponad 20 km od granicy z Ukrainą i około 40 km od granicy z Białorusią. Urzędnicy z Chełma proszą o przekazanie tej informacji, szczególnie osobom samotnym i starszym, które mają utrudniony dostęp do środków masowego przekazu.
W wielu polskich miastach lub dużych zakładach pracy raz na jakiś czas trwają testy syren alarmowych.
Rodzaje sygnałów alarmowych
Zgodnie z oficjalnym Poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Rząd RP, w Polsce obecnie obowiązują dwa rodzaje sygnałów alarmowych:
Ogłoszenie alarmu
- ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
- potocznie określany jako „wycie syreny”, sygnalizuje wystąpienie zagrożenia (np. atak z powietrza, katastrofa chemiczna, inne poważne zdarzenia).
Odwołanie alarmu
- ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający 3 minuty
- oznacza koniec zagrożenia i możliwość powrotu do normalnego trybu życia.
Co oznaczają sygnały syreny?
- Modulowany dźwięk syreny – zmieniająca się wysokość tonu, przypominająca falujące wycie. Oznacza bezpośrednie zagrożenie i konieczność natychmiastowej reakcji.Ciągły sygnał syreny o jednostajnym tonie – informuje o odwołaniu alarmu, czyli zakończeniu niebezpieczeństwa.
Alarmowe sygnały dźwiękowe i ich znaczenie
Sygnały syren w Polsce są proste i ujednolicone, by uniknąć pomyłek. Obywatele muszą jednak pamiętać, że oprócz syren, informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane także przez:
- Alert RCB wysyłany na telefony komórkowe,
- Regionalny System Ostrzegania (RSO) – aplikacja i komunikaty w telewizji,
- radio i telewizję,
- megafony służb ratowniczych.
