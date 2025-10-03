Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Co to oznacza?

Coraz więcej Polaków dzieli się informacjami o otrzymanych przesyłkach z Wojskowych Centrów Rekrutacji. Kartkę mobilizacyjną odebrał niedawno mieszkaniec Opola Lubelskiego. Dokument ten zobowiązuje do stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i czasie w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

Mobilizacja w Polsce w razie potrzeby może zostać ogłoszona na poziomie konkretnych województw, powiatów, a nawet wybranych jednostek wojskowych. Pierwszą grupą powoływaną do służby są żołnierze pasywnej rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym. Te osoby już w czasie pokoju dostają karty mobilizacyjne z dokładnie wskazanym miejscem i terminem stawiennictwa.

Kpt. Jolanta Maciaszek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w rozmowie z Business Insider Polska podkreśla, że "nadanie przydziału następuje w formie karty mobilizacyjnej", którą osoba jest obowiązana przyjąć. Zmiany miejsca pobytu dłuższego niż trzy miesiące należy zgłaszać do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

54-latek z Opola Lubelskiego, który 3 lata temu brał udział w tygodniowym szkoleniu, otrzymał niedawno kartę mobilizacyjną z przydziałem wojskowym. W piśmie podkreślono, że karta mobilizacyjna wydana przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach zobowiązuje jej posiadacza do natychmiastowego stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i czasie, jeśli dojdzie do mobilizacji.

W karcie znalazła się informacja o przydzielonym stanowisku, numerze jednostki wojskowej oraz miejscu zbiórki. W momencie mobilizacji adresat musi zabrać ze sobą nie tylko kartę i książeczkę wojskową, ale także podstawowe rzeczy osobiste – dokumenty, środki higieniczne oraz prowiant na kilka dni.

Każda osoba, która otrzymała taki dokument, musi przechowywać go w książeczce wojskowej. W przypadku zgubienia karty trzeba niezwłocznie powiadomić WCR. Posiadacz zobowiązany jest także do:

  • informowania wojska o zmianie miejsca pobytu dłuższego niż trzy miesiące,
  • zgłaszania wyjazdu zagranicznego trwającego ponad pół roku,
  • aktualizacji danych osobowych i zawodowych.

Przepisy jasno wskazują, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo w czasie mobilizacji może wiązać się z poważnymi sankcjami. Kodeks karny przewiduje w takich przypadkach nawet karę pozbawienia wolności.

