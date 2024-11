- Jesteśmy tu po to, aby oddać hołd naszym bohaterom, którzy walczyli o naszą wolności i niepodległość Rzeczpospolitej. Jesteśmy tu również po to, aby podziękować ojcom niepodległości - mówił w swoim przemówieniu wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski. - Słowo niepodległość będzie dzisiaj odmieniane we wszystkich przypadkach. Ja bym chciał dodać jeszcze jedno słowo. Chciałbym, żeby również było dzisiaj często powtarzane. To słowo to zjednoczenie. Zjednoczenie i wspólnota. Ojcowie niepodległości wiedzieli i rozumieli po co jest to zjednoczenie i że bez tego zjednoczenia nie będą wstanie osiągnąć celu wyższego, jakim jest właśnie niepodległość.