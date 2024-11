"Mamy wielką rolę do odegrania". Ojcowie z całej Polski przyjechali do Lublina

Z początków ruchu ojcowskiego w Polsce pochodzi taki dowcip: na brzegu rzeki leży tata-hipopotam i leniwie obkłada się błotkiem. Co i rusz podbiega do niego hipopotamek i prosi, aby tata naprawił mu rowerek, który się zepsuł. Raz, drugi, trzeci... Zero reakcji. Przy czwartym ojciec strzepuje z siebie błoto i pełnym wyrzutu głosem mówi: "No tak, mam wszystko rzucić w diabły i iść ci rower naprawiać, tak?". Śmieszne? No właśnie dla wielu ojców, tak wtedy i jak i teraz to przede wszystkim straszne, bo znają tą scenkę z własnego życia. Dlatego powstał Tato.Net.

- Oddać dzieciom serce ojca - brzmiało jedno z pierwszych haseł. Dzisiaj jest takie: Odkrywamy ojcostwo. W weekend Hala Targów Lublin gościła setki ojców z Polski, a wśród prelegentów nie zabrakło największych nazwisk "fatheringu", który od kilkudziesięciu lat rozwija się mocno na całym świecie: dr. Ken Canfield (USA), założyciel National Center for Fathering, postać można powiedzieć ikoniczna, o. Vasile Mihoc (Rumunia), swymi doświadczeniami z bycia tatą podzielił się także związani z Tato.Net Ireneusz Krosny oraz Joszko Broda. Po co? Dr. Dariusz Cupiał, inicjator Tato.Net tłumaczy krótko:

- Tato, czy wiesz, że nikt nie zastąpi Cię w przekazywaniu wartości Twoim dzieciom? Dzięki Tobie mogą odkryć kim są i jak chcą kształtować swoje życie. Jesteś na służbie, a Twoja misja, to ocalić ich godność. Dasz radę, ale najpierw musisz zadbać o swoją godność – godność ojca. Potrzebujesz wsparcia innych mężczyzn, którzy również realizują to jedyne w swoim rodzaju zadanie – bycie tatą. Ich doświadczenia pomogą Tobie, Twoje doświadczenia pomogą im.

Stąd XVI już Forum Tato.Net odbyło się pod hasłem "Godność &Służba, ojcowie na straży wartości". Zbigniew Konopka (61 l.), ojciec trzech córek przyjechał do Lublina z Podhala. Ubrany w tradycyjny góralski strój chce nim zamanifestować ważną rzecz: on jako mężczyzna i ojciec ma zadanie przekazać dalej wartości i tradycje, tak jak dostał. Pewne rzeczy są niezmienne. - Dzisiaj ojcowie nie mają z tym łatwo. Ale mamy wielką rolę do odegrania, służyć i wspierać nasze dzieci tak, aby one poniosły to dalej - mówi z przekonaniem.

A na ojcowskich koszulkach Tato.Net jest taki napis:

TroskliwyAktywnyTwórczyUważnyŚwiadomy...TATUŚ

Nic dodać, nic ująć.

