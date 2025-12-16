Największa żywa szopka bożonarodzeniowa w Europie

Szopka bożonarodzeniowa to jeden z tych znaków świąt, które pojawiają się niemal wszędzie – w domach, na rynkach i w przestrzeni miejskiej. W Polsce najczęściej kojarzymy ją z kościołami: skromną stajenką ustawianą na czas Bożego Narodzenia, do której zaglądają całe rodziny, często jeszcze podczas pasterki albo w pierwsze dni świąt.

W wielu miejscach na świecie tradycja wygląda podobnie, choć różni się formą i rozmachem. Są bowiem takie szopki, które wymykają się schematom i zamiast pojedynczej sceny tworzą wielkie, żywe widowisko. I to właśnie największa żywa szopka w Europie potrafi zrobić wrażenie – bo bardziej przypomina miasto sprzed 2000 lat niż klasyczną dekorację.

30 tysięcy metrów kwadratowych i ponad 90 scen

Na obrzeżach portugalskiej Bragi co roku powstaje widowisko, które bardziej przypomina żywe, historyczne miasteczko niż tradycyjną szopkę. Tutejsze Presépio ao Vivo de Priscos jest opisywane jako największa żywa szopka w Europie – i trudno się temu dziwić, gdy zobaczy się skalę przedsięwzięcia.

Teren wydarzenia ma około 30 000 metrów kwadratowych, a trasa prowadzi przez ponad 90 scen i scenerii. Co ciekawe, nie chodzi wyłącznie o sam moment narodzin Jezusa – odwiedzający przechodzą przez kolejne obrazy, które budują klimat epoki i pokazują życie sprzed dwóch tysięcy lat. Organizatorzy podkreślają też inspiracje różnymi kulturami (m.in. żydowską, rzymską, egipską, asyryjską, grecką i babilońską), dzięki czemu całość przypomina wielką "podróż w czasie".

W tak wyjątkowej inscenizacji bierze udział około 800 statystów, którzy wcielają się w postacie z epoki i tworzą atmosferę prawdziwego, tętniącego życiem miejsca. To właśnie m.in. ten ludzki element sprawia, że wrażenie jest na zupełnie innym poziomie - wyższym!

Szopka bożonarodzeniowa w Priscos

Tegoroczna szopka została udostępniona zwiedzającym 14 grudnia 2025 roku, a całość można będzie podziwiać do 11 stycznia 2026 roku w określonych dniach. Poniżej prezentujemy daty, w których możliwe jest odwiedzenie szopki:

20 grudnia 2025 roku, godz. 14:30-17:30

21 grudnia 2025 roku, godz. 15-18

25 grudnia 2025 roku, godz. 16-18:30

27 grudnia 2025 roku, godz. 14:30-17:30

28 grudnia 2025 roku, godz. 15-17:30

1 stycznia 2026 roku, godz. 16-18:30

4 stycznia 2026 roku, godz. 15-18

10 stycznia 2026 roku, godz. 20-22:30

11 stycznia 2026 roku, godz. 15-18.