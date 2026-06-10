Sprzedawał perfumy na transmisjach live. Służby przejęły towar za 1,5 mln zł

zabezpieczono około 2500 sztuk podrobionych perfum,

przejęto również kilkanaście par markowego obuwia,

sprzedaż miała odbywać się m.in. podczas transmisji live,

zatrzymano 33-latka z powiatu świdnickiego,

Do akcji doszło na terenie powiatu świdnickiego. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, bazując na własnych ustaleniach operacyjnych, wytypowali mężczyznę podejrzewanego o przechowywanie oraz sprzedaż produktów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Podczas przeszukania zabezpieczono około 2500 sztuk perfum znanych marek oraz kilkanaście sztuk markowego obuwia. Wszystkie produkty miały nosić podrobione oznaczenia producentów.

Sprzedaż prowadzona podczas transmisji na żywo

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany 33-latek nie tylko magazynował towar, ale również oferował go klientom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednym z kanałów sprzedaży miały być transmisje live, podczas których prezentowano i sprzedawano produkty przypominające wyroby znanych marek.

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Do sprawy zatrzymano 33-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. Według śledczych to właśnie on odpowiadał za przechowywanie oraz wprowadzanie do obrotu zabezpieczonych towarów.

Towar wart ponad 1,5 mln zł

Wstępne szacunki wskazują, że czarnorynkowa wartość przejętych produktów przekracza 1,5 mln zł. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Lublinie.

Za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli sprawca uczynił sobie z takiej działalności stałe źródło dochodu, może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.