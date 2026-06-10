Ogromna wygrana w zdrapce. Szczęśliwiec wzbogacił się o pół miliona złotych

Triumfator zdecydował się na zakup losu z niezwykle popularnej serii Wielka Kasa. Koszt takiej papierowej rozrywki wynosi zaledwie dziesięć złotych. Inwestycja okazała się niezwykle trafiona i przyniosła graczowi maksymalną możliwą nagrodę finansową. Główna pula w tym konkretnym przypadku wynosiła dokładnie pół miliona złotych.

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Zdrapka Wielka Kasa przyniosła fortunę w kolekturze w Kraśniku

Punkt działający pod adresem Mickiewicza 3 zapisał się tym samym na mapie wyjątkowo szczęśliwych lokalizacji. Klient nabywający wspomniany los z pewnością nie spodziewał się tak spektakularnego finału zabawy. Pół miliona złotych to naprawdę wielkie pieniądze.

Ostatnia nagroda główna w loterii wciąż czeka na graczy

Miłośnicy podobnych gier losowych powinni zwrócić uwagę na istotny szczegół dotyczący aktualnych statystyk. Organizatorzy informują oficjalnie o dostępności ostatniego zwycięskiego kuponu gwarantującego pięćset tysięcy złotych w ramach edycji tej popularnej zdrapki. Ktoś nadal ma zatem szansę na zdobycie ogromnej gotówki. Kosztujący dziesięć złotych los cały czas pozostaje w powszechnej ofercie stacjonarnych punktów sprzedaży.