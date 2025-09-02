Śmiertelny wypadek w Sieprawicach. Ojciec i syn zginęli podczas zmiany koła. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca

Jacek Chlewicki
2025-09-02 12:57

Na drodze ekspresowej S12/S17 w miejscowości Sieprawice doszło do tragicznego wypadku. Dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat, którzy wymieniali koło w samochodzie, zostało śmiertelnie potrąconych przez ciężarówkę prowadzoną przez 31-letniego obywatela Ukrainy. Kierowca usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

  • Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S12/S17 w Sieprawicach
  • Dwóch mężczyzn (49 i 28 lat) zginęło podczas wymiany koła
  • Zostali potrąceni przez ciężarówkę marki scania
  • Kierowca – 31-letni obywatel Ukrainy – był trzeźwy
  • Sprawca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Do dramatycznego wypadku doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia na drodze ekspresowej S12/S17 w kierunku Warszawy, w miejscowości Sieprawice. Policja ustaliła, że dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat zatrzymało się, aby wymienić koło w samochodzie. W trakcie wykonywania tej czynności zostali potrąceni przez ciężarówkę marki scania, którą prowadził 31-letni obywatel Ukrainy. - Mężczyźni mieli na sobie kamizelki odblaskowe. Miejsce było oznaczone trójkątem ostrzegawczym - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Policja poinformowała, że kierowca scanii w chwili wypadku był trzeźwy. 31-latek został zatrzymany, a czynności procesowe na miejscu zdarzenia prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Podinspektor Kamil Gołębiowski poinformował, że śledczy nadal szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i zachowanie uwagi na drogach ekspresowych i autostradach, gdzie zatrzymywanie się wiąże się z ogromnym ryzykiem.

Śmiertelny wypadek w Sieprawicach. Dwóch mężczyzn zginęło podczas zmiany koła. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca
