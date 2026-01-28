Śmiertelny wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje 66-latek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-28 13:33

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku przy pracy, do którego doszło we wtorek (27.01) na terenie gminy Biała Podlaska. Podczas prac związanych z wycinką drzew zginął 66-letni mężczyzna.

Śmiertelny wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje 66-latek

i

Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe
  • Wypadek wydarzył się wczoraj po południu w gminie Biała Podlaska
  • Zgłoszenie dotyczyło wypadku przy pracy na terenie prywatnego kompleksu leśnego
  • 66-latek wykonywał prace związane z wycinką drzew na posesji sąsiada
  • Mężczyzna prawdopodobnie został uderzony przez spadający konar
  • Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami ciała
  • Pomimo działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło po południu na terenie prywatnego kompleksu leśnego. Dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku przy pracy, który wydarzył się podczas wykonywania prac na posesji sąsiada. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-latek zajmował się wycinką drzew, gdy prawdopodobnie został uderzony przez spadający konar.

Czytaj też: Oszpecił 40-latka i dźgnął nożem 16-latka. To kolejna zbrodnia na jego koncie! Horror w Łukowie

Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo podjętych działań ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze pionu kryminalnego. - Nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku pracować teraz będą bialscy kryminalni pod nadzorem prokuratury - przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Czytaj też: Kłótnia o mięso zakończyła się tragedią. Ewa T. usłyszała wyrok

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z wycinką drzew oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁA PODLASKA