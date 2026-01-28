Śmiertelny wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje 66-latek

Wypadek wydarzył się wczoraj po południu w gminie Biała Podlaska

Zgłoszenie dotyczyło wypadku przy pracy na terenie prywatnego kompleksu leśnego

66-latek wykonywał prace związane z wycinką drzew na posesji sąsiada

Mężczyzna prawdopodobnie został uderzony przez spadający konar

Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami ciała

Pomimo działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło po południu na terenie prywatnego kompleksu leśnego. Dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku przy pracy, który wydarzył się podczas wykonywania prac na posesji sąsiada. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-latek zajmował się wycinką drzew, gdy prawdopodobnie został uderzony przez spadający konar.

Czytaj też: Oszpecił 40-latka i dźgnął nożem 16-latka. To kolejna zbrodnia na jego koncie! Horror w Łukowie

Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo podjętych działań ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze pionu kryminalnego. - Nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku pracować teraz będą bialscy kryminalni pod nadzorem prokuratury - przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Czytaj też: Kłótnia o mięso zakończyła się tragedią. Ewa T. usłyszała wyrok

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z wycinką drzew oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.