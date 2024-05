Krwawa bitwa pod czołgiem w Dubience. Grzegorz chciał zabić inwalidę tłuczkiem do mięsa?

Krokodyl, rekin, słoń, lew, tygrys, hipopotam... Tych zwierząt nie znajdziemy w polskich wodach lub lasach. Są to zwierzęta owiane tak złą sławą, że powstają o nich filmy grozy. I choć krokodyla czy lwa w Polsce zobaczymy jedynie wybierając się do zoo, nie znaczy to, że w naszym kraju brakuje groźnych zwierząt. Kontakt z nimi może okazać się wręcz śmiertelnie niebezpieczny. Aby zwierzę zagrażało naszemu zdrowiu i życiu, wcale nie musi być tak ogromne jak np. hipopotam czy słoń. Przykłady znajdziecie w poniższej galerii, gdzie przedstawiamy najniebezpieczniejsze zwierzęta w Polsce.