Skoczyła do rzeki, by ratować 10-letniego Dominika. Policjanci pokazali zdjęcia

Jak wcześniej informowaliśmy, policjanci musieli przerwać poszukiwania Doroty P. ze względu na fatalne warunki atmosferyczne. Jednak teraz, kiedy pogoda się poprawiła, funkcjonariusze postanowili wznowić akcję. - Dzisiejsze poszukiwania rozpoczęły się od godzin porannych wodowaniem łodzi poszukiwawczej nad rzeką Wieprz na wysokości miejscowości Lubartów. W dniu dzisiejszym będą trwały do późnego popołudnia. W działaniach biorą udział lubartowscy policjanci a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - czytamy w komunikacie lubartowskiej policji, który został umieszczony 16 lutego. Do tragedii doszło 30 grudnia 2022 roku. Dorota P. wyszła na spacer razem ze swoim 10-letnim synkiem Dominikiem. W pewnym momencie pod chłopcem osunęła się ziemia, 10-latek wpadł do wody. Kobieta rzuciła się do rzeki Wieprz, by go ratować, ale niestety - zaginęła. Tymczasem Dominika udało się wyciągnąć na brzeg, ale niestety zmarł on w szpitalu. Pogrzeb chłopca odbył się 14 stycznia w jego rodzinnej miejscowości.

