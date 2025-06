Coraz mniej nowych księży. W Polsce pogłębia się kryzys powołań

Spis treści

Coraz mniej święceń, coraz więcej pustych seminariów

Jak czytamy na portalu kosciol.wiara.pl, w 2025 roku kościół katolicki w Polsce zyskał jedynie 208 nowych księży – w tym 141 diecezjalnych i 67 zakonnych, to o 27 mniej niż w roku 2024. Szczególnie niepokoi fakt, że coraz więcej diecezji nie wyświęca żadnego kapłana, a jeszcze dekadę temu byłoby to nie do pomyślenia.

Gdzie pojawili się nowi duchowni?

Tradycyjnie najwięcej nowych księży przybyło w diecezji tarnowskiej – 13. Kolejne miejsca zajmują archidiecezja warszawska (12) i lubelska (10). To wyjątki – w większości diecezji liczby święceń nie przekraczają czterech. W niektórych przypadkach wyświęcono tylko jednego kapłana.

W archidiecezji krakowskiej – gdzie rok wcześniej wyświęcono 13 księży – w 2025 roku było ich już tylko 7. Po sześciu duchownych pojawiło się w archidiecezji łódzkiej i diecezji ełckiej, po pięciu m.in. w archidiecezji gdańskiej i przemyskiej, a także w diecezjach radomskiej i toruńskiej. Co ciekawe, w niektórych miejscach nie wyświęcono ani jednego kapłana.

W 2025 roku nowi księża nie pojawili się w:

archidiecezji wrocławskiej,

diecezji zamojsko-lubaczowskiej,

gliwickiej,

pelplińskiej,

drohiczyńskiej.

W seminarium greckokatolickim w Lublinie również nie było żadnych święceń – nikt nie kończył tam ostatniego roku.

Zakony również z niższą liczbą święceń

W 2025 roku męskie zgromadzenia zakonne zyskały łącznie 67 nowych kapłanów, podczas gdy rok wcześniej było ich 83, a dwa lata wcześniej – 86. Najwięcej wyświęcono w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy - 8, u Salezjanów - 7 oraz po 4 u Dominikanów, Chrystusowców, Franciszkanów i Paulinów.

Dramatyczna sytuacja w kościele. Co dalej?

Z roku na rok spada liczba alumnów w seminariach duchownych, a wielu z tych, którzy zaczynają formację, nie dociera do święceń. To poważne wyzwanie dla kościoła w Polsce – nie tylko duchowe, ale też organizacyjne i duszpasterskie.

Jeśli trend się utrzyma, w najbliższych latach wiele parafii – szczególnie tych w małych miejscowościach – może zostać bez księdza. Kryzys powołań nie jest już odległym zjawiskiem – dzieje się teraz, na naszych oczach.