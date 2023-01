Widok grobu Dominika rozdziera serce. Chłopiec wpadł do rzeki

Trudno wyobrazić sobie ogrom tragedii, jaka zdarzyła się 30 grudnia 2022. Dorota P. wyszła na spacer razem ze swoim 10-letnim synkiem nad brzegiem rzeki Wieprz. W pewnym momencie pod chłopcem osunęła się ziemia i wpadł on do wody. Kobieta rzuciła się za swoim dzieckiem do rzeki. Niestety, akcja służb nie zakończyła się pomyślnie. Co prawda chłopca udało się wyciągnąć na brzeg, ale zmarł on w szpitalu. Poszukiwania kobiety do tej pory nie przyniosły rezultatu, a z ustaleń Se.pl wynika, że policja na ten moment musiała wstrzymać akcję ze względu na fatalne warunki pogody. Funkcjonariusze zapowiadają jednak, że wrócą do poszukiwań gdy tylko pozwoli na to aura; zapowiadają, że będą szukać do skutku.

Pogrzeb 10-letniego Dominika

14 stycznia najbliższa rodzina, przyjaciela oraz rodzina pożegnała 10-letniego Dominika. Na grobie chłopca możemy dostrzec mnóstwo wieńców z szarfami od rodziny i znajomych ze szkoły. Przed grobem ustawiono również znicze. Więcej w naszej galerii zdjęć.