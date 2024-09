Polacy uwielbiają to zagraniczne miasto. Niedługo będzie można tam polecieć z Lublina. Padła data

QUIZ. Czwartkowy test z geografii Polski. W którym województwie leży to miasto? Łatwych pytań się nie spodziewaj

Podkomisarz Piotr Mucha z lubelskiej policji przekazał informacje o wypadku, do którego doszło w nocy - kilka minut przed północą w środę (25 września) w miejscowości Kolembrody, w gminie Komarówka Podlaska. Do wypadku doszło przy pracach związanych z modernizacją silosu, który służył do suszenia kukurydzy.

- Jak ustalili policjanci mężczyzna wspólnie z innym pracownikiem wykonywał prace związane z modernizacją silosu służącego do suszenia kukurydzy. W pewnym momencie doszło do rozszczelnienia suszarni, a następnie metalowy zbiornik przewrócił się na stający obok samochód marki Opel Vivaro - informuje podkomisarz Piotr Mucha.

Wypadek w Kolembrodach. Nie żyje 32-latek

Nie żyje 32-letni mieszkaniec Brodnicy.

- Niestety w aucie przebywał 32-latek, który został przygnieciony przez konstrukcję. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok - podaje policjant.

Mundurowi zapewniają, że wszystkie okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku są wyjaśniane.