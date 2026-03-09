Samuraje, anime i japońska kuchnia. Targi Japońskie w Lublinie z tłumem odwiedzających

W Lublinie odbyły się Targi Japońskie, które trwały dwa dni w halach Targów Lublin.

Wydarzenie łączyło tradycyjną kulturę Japonii z jej nowoczesnymi elementami.

Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. kimona, kaligrafię, tradycyjne instrumenty (shamisen, japońskie bębny) oraz elementy kultury anime i japońskiej muzyki pop.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się japońska kuchnia, w tym ramen i tradycyjne słodycze.

Jedną z największych atrakcji były pokazy samurajskie przygotowane przez Łukasza Stocko i jego zespół rekonstruktorów.

Pokazy walk i cięcia mieczem przyciągały liczną publiczność.

Rekonstruktorzy opowiadali o historii samurajów i obalali popularne mity dotyczące ich broni.

Sądząc po zadowolonych minach konsumentów i kolejkach do punktów gastronomicznych jedzenie, m.in. ramen tradycyjne słodycze trafiły w gusta Lublinian. Ale największym wzięciem cieszyli się chyba samuraje. Zadbał o to Łukasz Stocko ze swoim zespołem, znany w Polsce i nie tylko specjalista rekonstrukcji historycznej, zafascynowany kulturą danej Japonii. Pokazy walk i cięcia mieczem gromadziły na widowni tłumy, a między nimi pan Łukasz i koledzy cierpliwie i z wielką pasją opowiadali o samurajach. - Cieszy nas zainteresowanie, jakie budzimy - przyznaje w rozmowie z SE. To świetne miejsce, aby obalić mity związane z kulturą samurajów. Choćby takie, że samurajski miecz jest tak ostry, że postawiony w wodzie przecina płynący z nurtem liść. - I nie jest to kwestia ostrości. Mieczy nie zanurza się w wodzie, to może im zaszkodzić!

