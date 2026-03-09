Samuraje, anime i japońska kuchnia. Targi Japońskie w Lublinie z tłumem odwiedzających

2026-03-09 9:21

Na przestrzeni wieków Lublin widział wielu wojowników, w mieście widziano Tatarów, Mongołów, byli Moskale i Kozacy. Ale samuraje, i to nastawieni pokojowo, gościli chyba po raz pierwszy. Zresztą podczas Targów Japońskich, które gościły w mieście w ubiegły weekend przedstawicieli kultury Kraju Kwitnącej Wiśni było znacznie więcej.

  • W Lublinie odbyły się Targi Japońskie, które trwały dwa dni w halach Targów Lublin.
  • Wydarzenie łączyło tradycyjną kulturę Japonii z jej nowoczesnymi elementami.
  • Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. kimona, kaligrafię, tradycyjne instrumenty (shamisen, japońskie bębny) oraz elementy kultury anime i japońskiej muzyki pop.
  • Dużym zainteresowaniem cieszyła się japońska kuchnia, w tym ramen i tradycyjne słodycze.
  • Jedną z największych atrakcji były pokazy samurajskie przygotowane przez Łukasza Stocko i jego zespół rekonstruktorów.
  • Pokazy walk i cięcia mieczem przyciągały liczną publiczność.
  • Rekonstruktorzy opowiadali o historii samurajów i obalali popularne mity dotyczące ich broni.

Impreza w halach Targów Lublin trwała przez dwa dni. - Wydarzenie połączyło tradycyjne oblicze Japonii z jej nowoczesnym, dynamicznym charakterem, tworząc przestrzeń atrakcyjną zarówno dla miłośników historii i sztuki, jak i fanów współczesnych trendów - informowali organizatorzy. I rzeczywiście, rzeczy z którymi kojarzy się tradycyjna Japonia, takie jak kimona, kaligrafia, tradycyjne instrumenty, takie jak shamisen i japońskie bębny sąsiadowały z japońską kulturą anime, japońską muzyką pop i oczywiście jedzeniem.

Sądząc po zadowolonych minach konsumentów i kolejkach do punktów gastronomicznych jedzenie, m.in. ramen tradycyjne słodycze trafiły w gusta Lublinian. Ale największym wzięciem cieszyli się chyba samuraje. Zadbał o to Łukasz Stocko ze swoim zespołem, znany w Polsce i nie tylko specjalista rekonstrukcji historycznej, zafascynowany kulturą danej Japonii. Pokazy walk i cięcia mieczem gromadziły na widowni tłumy, a między nimi pan Łukasz i koledzy cierpliwie i z wielką pasją opowiadali o samurajach. - Cieszy nas zainteresowanie, jakie budzimy - przyznaje w rozmowie z SE. To świetne miejsce, aby obalić mity związane z kulturą samurajów. Choćby takie, że samurajski miecz jest tak ostry, że postawiony w wodzie przecina płynący z nurtem liść. - I nie jest to kwestia ostrości. Mieczy nie zanurza się w wodzie, to może im zaszkodzić!

