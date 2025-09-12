Rząd zatrzymuje sprzedaż działek. Zakaz aż do 2036 roku!

Rząd przedłuża zakaz sprzedaży państwowych działek rolnych, co ma potrwać aż do 2036 roku.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zamiast sprzedaży, podstawową formą rozdysponowania gruntów pozostanie dzierżawa.

Dlaczego rząd zdecydował się na tak drastyczne zmiany i co to oznacza dla rolników?

Zakaz sprzedaży państwowych działek przedłużony do 2036 roku

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, rząd planuje utrzymanie blokady sprzedaży państwowych gruntów przez kolejne 10 lat. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa aż do 30 kwietnia 2036 roku. Obecnie obowiązujący zakaz miał wygasnąć w 2026 roku.

Co ważne, nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2026 roku, bezpośrednio po wygaśnięciu obecnych przepisów. W praktyce oznacza to, że państwowa ziemia rolna nie będzie sprzedawana aż do 2036 roku, a dzierżawa pozostanie głównym sposobem korzystania z tych gruntów.

Sprzedaż tylko w wyjątkowych sytuacjach

Projekt, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada przedłużenie przepisów ustawy z 2016 roku. Zgodnie z nimi sprzedaż nieruchomości rolnych jest możliwa wyłącznie na ściśle określonych warunkach. Resort podkreśla, że obecne doświadczenia wskazują na korzyści wynikające z dzierżawy, a nie sprzedaży gruntów. Organizacje rolnicze również postulowały o utrzymanie wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi.

Dzierżawa zamiast sprzedaży

Jak wynika z uzasadnienia projektu, dzierżawa jest obecnie podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Jest to rozwiązanie bardziej dostępne dla rolników, gdyż nie wymaga angażowania dużych środków finansowych na zakup ziemi. Dzięki temu rolnicy mogą przeznaczyć kapitał na inwestycje w rozwój swoich gospodarstw.