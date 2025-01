"I to ją rozsierdziło". Rozwodnicy spotkali się na święta. Doszło do tragedii

W Niedrzwicy Dużej pod Lublinem małżeństwo Z. znali wszyscy. - Dobrzy ludzie, oboje kochali konie. Pracowici i ogarnięci. Do momentu, kiedy nie pojawi się flaszka na stole - opowiadają sąsiedzi. Mieszkali w dużym, ładnym domu na skraju miejscowości. Takim, co to czasy świetności ma już za sobą, lekko jest zaniedbany i woła o remont, ale świadczy o niegdysiejszej pozycji właściciela.

Tam właśnie w drugi dzień świąt doszło do tragedii. Dokładnie po 2 w nocy w św. Szczepana. Mariusz Z. miał przepustkę z Zakładu Karnego, gdzie odsiadywał wyrok za unikanie tzw. obowiązku alimentacyjnego. Mówiąc prościej, jakiś czas temu rozwiedli się z Anną (która używa teraz panieńskiego nazwiska na P.), a on nie płacił zasądzonych na rzecz dzieci alimentów. Nie przeszkadzało to im we wzajemnych kontaktach, choć częściej były one złe niż dobre. W kartotekach obydwojga roi się od zgłoszeń i zawiadomień o znęcaniu się. Tak, oboje znęcali się nad sobą...

Świąteczna kanikuła w takiej atmosferze nie skończyła się dobrze. - W czasie wspólnego picia alkoholu doszło do kłótni. Kobieta dźgnęła mężczyznę nożem w brzuch. Trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować - informuje nadkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. 50-latka w momencie zatrzymania miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu.

Dlaczego doszło do tragedii? W sąsiedztwie słyszy się różne głosy. - Mariusz miał 26 grudnia stawić się w więzieniu. Chciał być trzeźwy i nie chciał już się z nią gościć. I to ją rozsierdziło - mówi jeden z sąsiadów. Prawdę o tym jak to było naprawdę wyjaśni śledztwo. Annie P. grozi za zabójstwo nawet dożywocie.

