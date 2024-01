Rozpędzone porsche wjechało prosto do żłobka. Chwilę wcześniej bawiły się tu dzieci

"WSZYSCY JESTEŚMY W SZOKU"

Rozpędzone porsche staranowało żłobek! Sprawczyni pomyliła gaz z hamulcem. "Nikt z nas nie mógłby przewidzieć takiej sytuacji"

W Lublinie 52-latka wjechała rozpędzonym porsche do żłobka! Na wylot przebiło ścianę, po drodze demolując salę, w której na co dzień przebywają najmłodsze dzieci. Zatrzymało się dopiero na regałach z zabawkami. To cud, że chwilę wcześniej opiekunka wyprowadziła maluchy z sali. Według wstępnych ustaleń kierująca porsche w Lublinie pomyliła gaz z hamulcem. Poznaj szczegóły i zobacz szokujące zdjęcia ze żłobka w Lublinie.