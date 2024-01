i Autor: KPP Ryki Lubelskie. Dwa potrącenia na tym samym skrzyżowaniu. Nagranie ku przestrodze [WIDEO]

Nagranie ku przestrodze

Ryki. Dwa potrącenia na tym samym skrzyżowaniu. Nagranie ku przestrodze [WIDEO]

jch 9:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek na jednym ze skrzyżowań w Rykach (woj. lubelskie) doszło do dwóch groźnych wypadków. W obu przypadkach doszło do potrącenia pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych. 70-latek trafił do szpitala. - Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych - przypominają policjanci.