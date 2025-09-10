Rosyjski dron zrujnował ich życie. "Nie ma domu i już"

W nocy z wtorku na środę (9.09/10.09) rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Obecnie trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków dronów. Jeden spadł na dom we wsi Wyryki na Lubelszczyźnie. Zniszczył dach i poddasze oraz uszkodził zaparkowany samochód. Szczątki maszyny rozrzucone są w promieniu kilkudziesięciu metrów. - Nie ma domu i już - powiedziała reporterowi Radia Eska kobieta mieszkająca w zniszczonym domu. Przyznała, że początkowo nie wiedziała, co się właściwie stało.

Rosyjski dron spadł na dom. "To było straszne. Spokoju już nie będzie"

Taki huk potworny, myślałam, że rozerwie mi uszy - pani Barbara (63 l.), mieszkanka wsi Wyryki-Wola pod Włodawą środowego (10.09) poranka nie zapomni do końca życia. Kilkadziesiąt metrów dalej spadł dron, zestrzelony przez myśliwce NATO. Przerażona nie wiedziała początkowo, co się stało. - Myślałam, że to wybuch gazu. Nie wiedziałam, co robić, gdzie się chować.

Na terytorium naszego kraju znaleziono do tej pory 7 dronów i 1 szczątki pocisków:

Cześniki - 1 dron

Czosnówka - 1 dron

Wyryki - 1 dron (uszkodzony budynek, uszkodzony samochód)

Krzywowierzba-Kolonia - 1 dron

Wyhalew - 1 szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia

Wohyń - 1 dron

Mniszków - 1 dron

Olesno - 1 dron

Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.