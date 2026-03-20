Remont Błoni pod Zamkiem w Lublinie oficjalnie wystartował. Ogromne zmiany przed ESK 2029

Prezydent Krzysztof Żuk o rewitalizacji Błoni pod Zamkiem

– Rozpoczynamy kolejną kluczową inwestycję - nasze zobowiązanie w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. To rewitalizacja Błoni pod Zamkiem, która odmieni tę ważną przestrzeń publiczną. Teren został już przekazany wykonawcy, który rozpoczął jego przygotowywanie i wygradzanie. Błonia staną się całoroczną, przyjazną przestrzenią do wypoczynku, a także ważnym miejscem wydarzeń i aktywności kulturalnych. Warto podkreślić, że inwestycja w dużej części finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lubelskie przedsiębiorstwo Garden Designers odpowiada za przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych w tym miejscu. Na realizację prac w terenie przeznaczono 17,28 miliona złotych, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia rewitalizacyjnego sięga 22,4 miliona złotych. Zdecydowana większość potrzebnego budżetu pochodzi z dotacji Unii Europejskiej oraz z dofinansowania ze strony budżetu państwa.

Nowoczesny plac zabaw i strefy dla seniorów na lubelskich Błoniach

Koncepcja architektoniczna zakłada gruntowną rozbudowę zaplecza rekreacyjnego oraz wytyczenie zupełnie nowych dróg dla pieszych i rowerzystów. Odwiedzający będą mogli korzystać z bezpiecznych placów zabaw, urządzeń wspinaczkowych, różnego rodzaju huśtawek, a także dedykowanego toru do gry w bule oraz zewnętrznej siłowni. Projektanci zadbali o to, aby urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu były w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Przestrzeń pod Zamkiem zyska dodatkowo praktyczne elementy wyposażenia miejskiego, takie jak ogólnodostępne stacje naprawy rowerów, specjalne stojaki oraz punkty z wodą pitną do dyspozycji przechodniów. W parku zamontowane zostaną liczne ławki o nietypowym designie, które swoim kształtem nawiążą do form gałęzi lub stworzą nowoczesne konstrukcje modułowe.

Tysiące nowych roślin i rozbudowa infrastruktury technicznej

Wykonawca inwestycji poświęci mnóstwo uwagi odpowiedniemu zagospodarowaniu przyrodniczemu terenu. W planach uwzględniono posadzenie 84 dorodnych drzew liściastych oraz wkomponowanie w krajobraz tysięcy ozdobnych krzewów, bylin i traw. Dopełnieniem całości będą obszerne rabaty kwiatowe i specjalne niecki bioretencyjne z florą wodno-błotną, natomiast ogromne połacie trawników zagwarantują wizualną przestronność całego kompleksu.

Przewidziano również instalację zaawansowanych systemów technicznych, które obejmą między innymi nowoczesne latarnie, monitoring wizyjny, sieć wodno-kanalizacyjną oraz okablowanie teletechniczne. Projekt uwzględnia wybudowanie terenowych schodów od strony ulicy Podwale, a także likwidację starego pawilonu handlowego i demontaż zniszczonych nawierzchni.

Oddanie gotowego obiektu do użytku zaplanowano na 2027 rok. Błonia po generalnym remoncie mają pełnić funkcję jednej z głównych wizytówek Lublina przed nadchodzącymi obchodami Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Lublin czekał, Dublina nie było

