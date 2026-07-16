Radczyni prawna prowadziła samochód po alkoholu. Prokuratura ujawnia szczegóły sprawy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-16 9:09

Prokuratura przedstawiła zarzut lubelskiej radczyni prawnej prowadzącej kancelarię. Kobieta jest podejrzana o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. W związku z wykonywanym przez nią zawodem zaufania publicznego o sprawie powiadomiono Ministra Sprawiedliwości oraz samorząd zawodowy.

Bok oznakowanego radiowozu policji z napisem Policja. O zarzutach dla radczyni prawnej przeczytasz na SE Lublin.
Autor: AGO/ Materiały prasowe
  • Radczyni prawna z Lublina usłyszała zarzut prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości.
  • Badanie wykazało stężenie alkoholu przekraczające próg przestępstwa.
  • Zatrzymano jej prawo jazdy i zabezpieczono majątek w wysokości 10 tys. zł.
  • Podejrzana przyznała się do zarzucanego czynu.
  • O sprawie powiadomiono Ministra Sprawiedliwości i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o przedstawieniu zarzutu kobiecie prowadzącej kancelarię w Lublinie. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła samochód osobowy, będąc pod wpływem alkoholu. - Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie stężenie przekraczające 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (co stanowi próg przestępstwa określonego w Kodeksie karnym) - przekazała prok. Marcin Kozak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

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Po zatrzymaniu kobiecie niezwłocznie odebrano prawo jazdy. Prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę 10 tys. zł na poczet przyszłych kar i grzywien.

Jak przekazała prokuratura, wobec podejrzanej nie zastosowano środków zapobiegawczych, takich jak dozór Policji czy poręczenie majątkowe. Decyzję uzasadniono zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania oraz postawą procesową podejrzanej.

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Kobieta została przesłuchana w charakterze podejrzanej i przyznała się do zarzucanego jej czynu. Ze względu na wykonywany zawód zaufania publicznego prokuratura oficjalnie poinformowała o przedstawieniu zarzutów Ministra Sprawiedliwości oraz właściwy samorząd zawodowy – Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, o którym mowa w art. 178a § 1 Kodeksu karnego, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów.

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