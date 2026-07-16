Pogoda dla Lublina na weekend 17-19 lipca

Nadchodzący weekend w Lublinie przyniesie mieszkańcom prawdziwą mieszankę warunków atmosferycznych. Choć przez większość czasu będzie ciepło, to aura okaże się kapryśna, a kluczowa okaże się sobota, która przyniesie opady deszczu. Warto więc dokładnie sprawdzić, czego spodziewać się w poszczególne dni, by dobrze zaplanować wolny czas.

Piątek: Słoneczny i ciepły start

Weekend rozpocznie się w Lublinie bardzo przyjemnie. Piątek, 17 lipca, zapowiada się na niemal idealny letni dzień. Niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 27 stopni Celsjusza, co stworzy świetne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Wiatr powieje z niewielką prędkością, około 3 m/s.

Sobota: Najcieplejszy dzień z opadami deszczu

Sobota, 18 lipca, przyniesie wyraźną zmianę w pogodzie. Choć będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą sięgającą nawet 28 stopni, to niestety pojawią się opady. Prognozy wskazują na słaby deszcz, który może utrudnić realizację plenerowych planów. Nocą temperatura spadnie do około 17 stopni. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do około 4 m/s. Ten dzień będzie więc wymagał przygotowania się na zmienne warunki.

Niedziela: Chłodniej i pod chmurami

Ostatni dzień weekendu, 19 lipca, przyniesie uspokojenie aury, ale także lekkie ochłodzenie. Temperatura maksymalna w Lublinie spadnie do około 26 stopni Celsjusza, a nocą termometry wskażą około 16 stopni. Niebo przez większość dnia będzie pokryte chmurami, choć opady, jeśli wystąpią, będą niewielkie. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości z piątku, czyli około 3 m/s. Będzie to więc dzień spokojniejszy, ale już bez letniego upału z poprzednich dni.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Przy tak zmiennej pogodzie warto dobrze zaplanować aktywności. Słoneczny piątek to idealny moment na spacery po parkach, spotkania na świeżym powietrzu czy wycieczki rowerowe. Sobotni deszcz może skłonić do poszukania alternatyw pod dachem – to dobry czas na wizytę w kinie, muzeum czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni. Z kolei chłodniejsza, ale w większości sucha niedziela będzie sprzyjać spokojniejszym spacerom po mieście lub odpoczynkowi w domu przed nadchodzącym tygodniem.

Dane pogodowe: OpenWeather