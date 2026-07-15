Polskie Hollywood istnieje naprawdę! Ten napis przyciąga turystów z całego kraju

Ten starszy, bo postawiony ponad 100 lat temu napis „HOLLYWOOD” zna każdy. Olbrzymie, białe litery mają po 14 metrów i tworzą napis o 110-metrowej długości, zostały ustawione na jednym ze zboczy góry Lee pod Los Angeles, w Kalifornii. Powstały w 1923 roku jako reklama osiedla mieszkaniowego „HOLLYWOODLAND“ (taki był pierwotnie napis) i z czasem stały się synonimem miejsca, gdzie znajduje się stolica amerykańskiej kinematografii. "Hollywood sign", jak Amerykanie nazwali napis pojawił się także w Polsce. Choć wielokrotnie mniejszy, robi wielkie wrażenie, a wzgórze przed wjazdem do Szastarki od strony Słodkowa to prawie Los Angeles, z tym, że zamiast gwiazd filmowych witają nas z gracją trzy urocze krowy, które pasą się na pastwisku po przeciwnej stronie drogi. Napis powstał ponad 10 lat temu, i nikt tak naprawdę nie pamięta, w jakich okolicznościach.

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- A to dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, miały takiego ambitnego nauczyciela od pracy techniki - opowiada jedna z mieszkanek, przystając na drodze na rowerze. A druga, z drugiej strony wsi ma inną historię.

- Mieszkali tu letnicy, bo okolica piękna i tak dla żartu trochę to zrobili.

Autor: Mariusz Mucha/Super Express

Tak czy inaczej, zrobione to zostało bardzo ładnie i widać, że litery były odnawiane. Na strome wzgórze można wejść od przodu (stromo, ale da radę), można też łagodną ścieżką przez las, która zaczyna się przy drodze), widok na okolice piękny. Litery są wielką atrakcją w okolicy, piszą o tym w przewodnikach, wspominają internauci. Nie ma godziny, żeby nie zatrzymywali się tu ludzie. Zdjęcie z Hollywood - to jest to! Pan Daniel jedzie z Białej Podlaskiej do Sandomierza. Tak sobie wymyślił część urlopu. - Wyczytałem gdzieś, że mogę zahaczyć po drodze o Hollywood i jestem - śmieje się rowerzysta, przyznając, że warto było zjechać z trasy. - Gratuluję pomysłu i polecam innym!

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem