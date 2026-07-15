Pensja co miesiąc bez kiwnięcia palcem czy powrót do szarej rzeczywistości? Wyniki Ekstra Pensji i Mini Lotto z 15.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-15 14:10

Czy dzisiejsze wyniki Lotto sprawią, że zamiast na zakupy do dyskontu, wybierzesz się prosto do biura podróży po bilety w jedną stronę? Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 15 lipca 2026 i przekonaj się, czy twoje liczby w Ekstra Pensji lub Mini Lotto w końcu trafiły w dziesiątkę. Nawet jeśli to tylko drobna wygrana w Kaskadzie lub Multi Multi, każda trafiona cyfra przybliża cię do życia, w którym jedynym zmartwieniem jest temperatura wody w basenie.

Szyld z logo Lotto na ścianie kamienicy. O wynikach Ekstra Pensji i Mini Lotto przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 15.07.2026

Godzina 14:00: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 23, 24, 32, 35, 48, 58, 59, 60, 65, 67, 78 oraz dodatkowo 20.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 15.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 15.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 15.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 21, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki