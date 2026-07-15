Lewiatan uruchomi całodobowy sklep bez obsługi. Za wszystkim stoi AI

Lewiatan otwiera sklep przyszłości. Nie będzie w nim ani jednej kasy

Branża handlowa w Polsce coraz chętniej inwestuje w innowacyjne rozwiązania. Elektroniczne oznaczenia cen, możliwość zapłaty smartfonem czy wszechobecne kasy samoobsługowe stały się standardem. Obecnie przygotowywana jest kolejna rewolucja. Władze sieci Lewiatan przekazały informację o stworzeniu pierwszego w kraju punktu całkowicie autonomicznego pod własną marką. W innowacyjnej placówce proces zakupowy odbędzie się bez ingerencji pracowników, a większość zadań zostanie powierzona zaawansowanym algorytmom.

Pierwszy autonomiczny sklep Lewiatana

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo SmartNovo, które dostarcza zaplecze technologiczne pozwalające na działanie obiektu bez fizycznej obecności zespołu obsługującego. Wielkość nowego lokalu wyniesie około 21 metrów kwadratowych, a drzwi będą otwarte bez przerwy – 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Do tej pory nie podano oficjalnej lokalizacji pierwszego tego typu punktu. Przedstawiciele firmy zapewniają natomiast, że to dopiero wstęp do szerokiej ekspansji innowacyjnych miejsc sprzedaży.

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Jak będą wyglądały zakupy w Lewiatanie AI?

Cały mechanizm działania innowacyjnego lokalu ma opierać się na nowoczesnej sztucznej inteligencji, współpracującej ze zintegrowanym systemem czujników i kamer śledzących ruchy kupujących. Wystarczy, że odwiedzający zdejmie pożądane artykuły z półek, a inteligentna sieć od razu zidentyfikuje wybrane towary.

Klienci nie będą musieli stać w kolejkach do standardowych stanowisk kasowych, ani samodzielnie skanować kodów kreskowych. W momencie wyjścia z obiektu kwota do zapłaty zostanie wygenerowana automatycznie, co sprawi, że wizyta potrwa zdecydowanie krócej niż w tradycyjnych miejscach.

AI będzie zarządzać sklepem

Innowacyjny projekt zakłada zastosowanie sztucznej inteligencji nie tylko w procesie rozliczania klientów. Nowoczesne oprogramowanie zajmie się także dogłębną analizą wyników sprzedażowych, kontrolą dostępności produktów w magazynie oraz bieżącym wsparciem w doborze odpowiedniego towaru. Taki system umożliwi natychmiastowe dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia niedoborów na sklepowych półkach.