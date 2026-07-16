Samochód wjechał w rowerzystów. Wśród poszkodowanych kobieta i dwoje dzieci

Ze wstępnych ustaleń wynika, że tuż przed godz. 20 kierująca volkswagenem uderzyła w rowerzystów jadących drogą w miejscowości Huta Dąbrowa. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała kobieta oraz dwoje dzieci. Według nieoficjalnych informacji cała trójka odniosła poważne obrażenia.

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Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz trzy śmigłowce LPR. W czasie działań ratunkowych droga na odcinku Radoryż Kościelny – Huta Dąbrowa była całkowicie zablokowana.

Okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez policję.