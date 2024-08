QUIZ. Wiesz co to patio i szezlong? Sprawdź, czy możesz być projektantem wnętrz

Zabójstwo kobiety we wsi pod Lublinem. Sąsiedzi w szoku: "Normalny, porządny człowiek"

Wiesz co to patio i szezlong? Sprawdź, czy możesz być projektantem wnętrz Pytanie 1 z 10 Patio to: mebel ogrodowy wewnętrzny dziedziniec rodzaj dywanu Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.