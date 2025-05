Wakacje 2025 zaczną się wyjątkowo późno. Uczniowie nie będą zadowoleni

To imię ma korzenie w starożytnej Grecji. Nosi je nawet córka Mentzena. Co oznacza?

Za ile dni wakacje 2025? Uczniowie odliczają!

Wakacje to bez wątpienia najbardziej wyczekiwany moment w szkolnym kalendarzu. To czas, gdy uczniowie mogą na chwilę zapomnieć o sprawdzianach, nauce do późna i codziennym wstawaniu na lekcje. Nic dziwnego, że wielu z nich z niecierpliwością spogląda na kalendarz i odlicza dni do ostatniego dzwonka. Za ile dni więc dzieci i młodzież rozpoczną swój wymarzony okres w roku? Przerwa od nauki rozpocznie się już za 41 dni, czyli za niespełna sześć tygodni. Co ciekawe, jeśli pominąć weekendy, zostało tylko 29 dni szkolnych!

Kiedy zaczynają się wakacje w 2025? Koniec roku szkolnego za chwilę

W ubiegłym roku uczniowie zakończyli rok szkolny 21 czerwca i właśnie tego dnia rozpoczęli zasłużony odpoczynek. W 2025 roku termin ten wypada jednak nieco później – oficjalne zakończenie roku szkolnego zaplanowano na piątek, 27 czerwca. Oznacza to, że pierwszym dniem wolnym od zajęć będzie sobota, 28 czerwca.

Choć uczniowie na dwa miesiące laby będą musieli poczekać nieco dłużej niż przed rokiem, na pocieszenie pozostaje fakt, że przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy czekają ich jeszcze pojedyncze dni wolne od szkoły – m.in. z okazji Bożego Ciała czy dni dyrektorskich.

